Opustošenje v ZDA: več tisoč ljudi brez elektrike in svojega imetja

Jug Združenih držav Amerike je opustošilo več kot 30 tornadov. Nenadno silovito neurje je zahtevalo najmanj sedem življenj, med njimi tudi petletnega otroka. "Orkanski veter nam je odtrgal strehe iznad naših glav," pripovedujejo preživeli, ki so izgubili svoje imetje. Tornadi so prevračali vozila, podirali drevesa in električne drogove, več kot 147 tisoč prebivalcev zveznih držav Alabama, Georgia, Tennessee, Severna in Južna Karolina pa je ostalo brez elektrike. Oblasti opozarjajo, da bi se lahko število žrtev še povečalo, saj reševalci kopljejo po kupih ruševin in iščejo pogrešane.