Četrtkov popoldanski prihod nevihtne linije je najhuje prizadel osrednji del Slovenije. V prestolnici praktično ni kotička, kjer ne bi ležali listje, polomljene veje, celo cela drevesa, pa tudi strešniki in ostale stvari, ki jih je razpihal močan veter. Nevihte so zajele praktično vso zahodno polovico Slovenije, o težavah so poročali z Gorenjske, Notranjske in iz osrednje Slovenije, Arso je zaradi burnega vremenskega dogajanja prižgal oranžni alarm.