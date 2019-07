Oranžna eksotična ptica? Ne, le galeb, potopljen v kari

Bolnišnica za divje živali iz Buckinghamshira je rešila ptico eksotičnega videza, ki so jo ljudje opazili ob avtocesti. Sprva ni bilo jasno, kaj je narobe s "pernatim feniksom" in tisti, ki so se odpravili na pomoč, niso vedeli, kaj naj pričakujejo. "Gre za enega izmed najbolj nenavadnih primerov, kar smo jih videli v zadnjem času," so zapisali na Facebook strani bolnišnice Tiggywinkles Wildlife.

Ko so ptiča sprejeli v bolnišnico, so ugotovili, da je oranžen zaradi karija, ki je imel tudi prepoznaven, oster vonj. Razen tega je bil ptič popolnoma zdrav, ko so ga skopali, pa so ugotovili, da gre za navadnega galeba. Ptiča so poimenovali Vinny po indijskem kariju z imenom vindaloo. Zanimivo ne gre za prvega angleškega galeba, ki bi potreboval kopel po hranjenjem s karijem. Podobno se je zgodilo že leta 2015, ko je galeb padel v lonec piščanca tikka masala, oskrbeli pa so ga v bolnišnici Vale Wildlife Hospital & Rehabilitation Centre. "Očistili smo ga in gre mu dobro, nima vznemirjenega želodčka. Upajmo, da se bo v prihodnosti držal bolj dolgočasne diete," je takrat dejala veterinarska sestra Lucy Kells.