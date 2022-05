Viktor Orban del hrvaške obale pripisuje Madžarski

Madžarski premier je hudo razburil Hrvaško, ki je zato madžarskemu veleposlaniku v Zagrebu najprej poslala protestno noto, nato pa ga poklicala še na zagovor. Orban je namreč dejal, da Madžarska ne bi imela težav z embargom na uvoz ruske nafte, če ji ne bi bil odvzet dostop do morja. Ob tem je namignil na hrvaško obalo, katere deli so nekoč pripadali Ogrski. Ni prvič, da madžarski premier izziva in s poveličevanjem nekdanje velike Ogrske izraža ozemeljske težnje do sosed. Junija 2020 je celo odkril spomenik z zemljevidom velike Madžarske, na katerem so tudi deli Slovenije in Hrvaške.