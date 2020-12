Orban o razkritju prijatelja Szajerja molči

V Evropi odmeva petkova orgija v Bruslju, ki se je je kljub prepovedi zbiranja in policijski uri udeležilo 25 moških. Med njimi je bil tudi evropski poslanec Jozsef Szajer, član madžarske vladajoče stranke Fidesz in eden najtesnejših sodelavcev premierja Viktorja Orbana. Orban o razkritju Szajerja molči, opozicija pa s kritiko na račun hinavščine in dvoličnosti skrajno konservativne vladajoče stranke ne varčuje. Szajer, ki je že odstopil kot evroposlanec, je namreč navzven oster nasprotnik pravic istospolnih.

