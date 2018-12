Orban protivladne proteste označil za histerični izpad

Madžarski sindikati in opozicija novo zakonodajo označujejo za suženjsko in opozarjajo, da vlada na ta način prikrito uvaja šestdnevni delovni teden. Novi množični protesti so v Budimpešti napovedani tudi za petek.

Madžarski parlament je zakonodajo sprejel 12. decembra. Takrat so se tudi začeli protivladni protesti, ki se jih je udeležilo na tisoče ljudi in so se mestoma sprevrgli tudi v spopade med policijo in protestniki. Kljub protestom in grožnji s splošno stavko je madžarski predsednik Janos Ader zakonodajo v četrtek podpisal, tako da bo začela veljati 1. januarja prihodnje leto.