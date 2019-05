Orban Salviniju razkazal protimigrantsko ograjo na meji

S fotografiranjem pred tri metre visoko ograjo na meji, ki so jo madžarske oblasti postavile v času vala beguncev in migrantov jeseni 2015, sta se oba politika v njima najljubši vlogi varuhov Evrope pred begunci in migranti. Skupaj sta si ogledala sistem mejnega nadzora.

"Verjamemo, da bo nova Evropa po 27. maju zaščitila svoje zunanje meje, pa naj bodo te na kopnem, kot na Madžarskem, ali pa na morju, kot v Italiji," je Matteo Salvini povedal na novinarski konferenci z madžarskim kolegom Sandorjem Pinterjem. "Težava ni v razdelitvi migrantov, ki so že tu, temveč v preprečitvi prihoda tisočih drugih," je dodal.

Z Viktorjem Orbanom naj bi govorila tudi o sodelovanju na evropskih volitvah. Orban je v sredo že pozval, da bi morala Evropska ljudska stranka (EPP) okrepiti sodelovanje s Salvinijem, če želi preživeti.