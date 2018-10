Orban z ustavo nad brezdomce, aktivisti ukrep obsojajo

Brezdomstvo v glavnem madžarskem mestu Budimpešti je zelo opazno. Sami pravijo, da postelj v zavetiščih ni dovolj za vse in da so zavetišča tako slaba, da taje ostanejo na ulici.

Zoper ukrep madžarske vlade so se ostro odzvali tudi v društvu Brezdomni – do ključa. Poudarjajo, da kriminalizacija brezdomstva in uzakonjanje kaznovalnih predpisov nikakor ne rešujeta problematike brezdomstva, temveč jo ravno nasprotno poglabljata. "Preko logike očiščevanja mestnih središč pa brezdomstvo postaja nevidno, s čimer minimaliziramo nalogo in odgovornost politike po socialno usmerjeni državi," so zapisali.

"Brezdomstvo ni življenjska izbira posameznika, ampak večinoma zadnja in edina izbira, ki mu preostane," so še zapisali in dodali: "Brezdomstvo v različnih pojavnih oblikah je produkt naše družbe, v kateri bodo določeni žal vedno prikrajšani za različne možnosti."

'Podporo moramo okrepiti v družinah, šoli in delovnem okolju'

Društvo trdi, da če želimo uspešno reševati vprašanje brezdomstva, moramo na sistemski ravni poskrbeti, da najranljivejši iz sistema ne izpadejo.

"Razvijati moramo programe socialne aktivacije, nastanitvene podpore, dostopnosti stanovanj in tako dalje. Ljudem moramo omogočiti dobre izkušnje ter vključevanje v vsakdanji tok družbe, še bolj pomembno pa je, da delujemo preventivno in podporo okrepimo v družinah, primarnem vzgojno-izobraževalnem sistemu in delovnem okolju, s čimer lahko pripomoremo k temu, da brezdomstvo sploh ne nastane," zaključujejo v društvu Brezdomni – do ključa.