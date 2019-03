Orban znova buri duhove z izjavami, uperjenimi proti Bruslju

Največja evropska politična družina EPP je v sredo v Bruslju po dolgi in razgibani razpravi ob strinjanju Fidesza zamrznila strankino članstvo za nedoločen čas, in sicer do priprave poročila posebnega odbora, ki bo ocenil ravnanje stranke. Orban namreč že leta buri duhove s potezami, ki spodkopavajo evropske vrednote in pravila.

Orban je poslušalce danes tudi pozval, naj na evropskih volitvah volijo njegovo stranko, da bi "Bruseljčanom pokazali, da se na Madžarskem zgodi to, kar hočejo Madžari".Ni namreč možno, da v Bruslju levo usmerjene stranke odločajo o tem, kaj se dogaja na Madžarskem in v Evropi.

Orbanov Fidesz je nedavno razburil politike v Bruslju s kampanjo proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ki da podpirata nezakonite migracije. Orban je nato po sporu z EPP in ob grožnji z izključitvijo te sporne plakate vendarle umaknil.