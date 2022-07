Orbana zaradi neustrezne izjave prebivalci Dunaja izžvižgali

Madžarski premier Viktor Orban je na obisku v sosednji Avstriji naletel na zadržan sprejem, Dunajčani so ga izžvižgali, saj je krepko prestopil mejo sprejemljivega. Njegove izjave o etnični čistoti Evrope so upravičeno madžarsko in evropsko javnost ter politiko. Avstrijski kancler Nehammer mu je jasno dal vedeti, da njegova vlada ne bo trpela nobene banalizacije antisemitizma in rasizma. Orban se brani, da so njegovo izjavo narobe razumeli. A je njegova dolgoletna tesna zaveznica in svetovalka Suzana Hegeduš, sicer judinja, ki je v sredo odstopila, napovedala boj proti vse bolj skrajno desni politiki madžarske vlade.