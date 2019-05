Orbanov obisk pri Trumpu: gre za nagrado ali zgolj 'korenček'?

Madžarski premier ni prvi v vrsti skupine nedemokratičnih voditeljev, s katerimi je Trump že izmenjal ’prijazne’ besede. To je do sedaj storil na srečanjih z Vladimirjem Putinom, Kim Džong Unom, Recepom Tayyipom Erdoganom, Abdelom Fatahom al-Sisijem, Mohamedom bin Salmanom n Rodrigom Dutertejem, navaja Washington Post. Dodajajo še, da Orban v izbrani druščini izstopa. V zadnjih devetih letih je namreč dosegel takšne protidemokratske "uspehe", o kakršnih lahko Trump trenutno samo tvita.

Trumpovi kritiki izrečeno dobrodošlico Orbanu vidijo med drugim kot simbol predsednikove naklonjenosti močnim voditeljem, ki si prizadevajo spodkopavati mednarodni liberalni red. "Ta obisk je nekaj običajnega v smislu interesa Trumpove administracije, da se povezuje z avtokrati in potencialnimi avtokrati," je dogodek komentiral Robert G. Berschinski, nekdanji uradnik na zunanjem ministrstvu v času Obamovega predsednikovanja. Razpisal se je tudi za Washington Post, v zapisu pa poudaril, da je obisk madžarskega premiera"huda napaka" – ne samo zato, ker bo obravnavan kot "potrditev vodji, ki je uspešno demontirala demokracijo, ampak tudi zato, ker bo signalizirala potrditev agende, ki v osnovi ogroža čezatlantsko varnost".

Ameriški politični analitiki in diplomati pa med drugim poudarjajo, da srečanje Orbana in Trumpa zahteva tudi bolj kompleksen razmislek, ki presega zgolj njuno izmenjevanje podobnih političnih pogledov. Pomemben poudarek pri tem je, da je sestanek v "ovalni pisarni" ena najvišjih časti, ki jo lahko ameriški predsednik izkaže svojemu "zavezniku", prav temu pa se počasi približuje tudi Orban.

Srečanju novo dimenzijo razumevanja širšega ozadja daje še en zanimiv podatek: dan po obisku Orbana pri Trumpu se bodo uradniki State Departmenta v Washingtonu srečali še z nekaterimi desnosredinskimi madžarskimi opozicijskimi politiki, ki so premagali Orbanovo stranko Fidesz na nedavnih volitvah. "To je bilo za Orbana veliko težje, kot si ljudje mislijo," je za New York Times povedal Andras Simonyi, nekdanji madžarski veleposlanik v ZDA, ki trenutno v Washingtonu opravlja akademsko delo. "Ta ideja, da je med Trumpom in Orbanom ta neka enotnost, je nesmisel – Orban si tega obiska želi že več kot dve leti in pol. Zaradi tega je v zadregi," je dodal Simonyi.