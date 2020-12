Organi stranke DeSUS v četrtek odločajo o obstoju stranke v koaliciji

Na sestanek predsednikov koalicijskih strank Karla Erjavca spet ni bilo. A tokrat ne zato, ker ga tja nihče ni povabil, pač pa zato, ker se je tako odločil sam, saj bi bilo nekoliko čudno, če bi se kot predsednik DeSUS-a usklajeval o delu Janševe koalicije in vlade, naslednji dan pa skušal stranko prepričati, naj Janševo koalicijo in vlado zapusti. V četrtek je pričakovati burno debato v stranki DeSUS, ki o tem, ali naj v koaliciji ostanejo ali iz nje odidejo, ni enotna. A če bo padla odločitev o izstopu iz koalicije, bodo organi stranke k odstopu pozvali tudi oba svojaministra - Tomaža Gantarja in Jožeta Podgorška.