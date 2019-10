Udeleženci protestnega shoda 'Rešimo Slovenijo' opozarjajo na drugorazrednost

Na Prešernovem trgu po vzoru francoskih rumenih jopičev poteka protestni shod Rešimo Slovenijo. Organizator shoda je nekdanji mariborski župan Franc Kangler, ki je pred sedmimi leti odstopil pod težo vstaj. Protestnike, ki so razočarani nad pravosodjem in elitami, je združil občutek drugorazrednosti. Organizatorji protesta so spisali 15 zahtev, ki pa so si med seboj zelo različne.