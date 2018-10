Orjaški komarji preplavili Severno Karolino

Potem ko je hurikan Florence pred tedni povzročil razdejanje na ameriški vzhodni obali, se Severna Karolina zdaj spopada z novo grožnjo – orjaškimi komarji, ki so tudi do dvajsetkrat večji od običajnih. Vzroki za povečano populacijo "mega" komarjev naj bi bili hudo deževje in poplave.

Ameriška zvezna država Severna Karolina je nenadoma postala žarišče orjaških komarjev vrste Psorophora ciliata, ki izvira prav iz Amerike. Ti komarji so po velikosti tudi do dvajsetkrat večji od običajnih komarjev, ki jih poznamo v Evropi. Strokovnjaki pravijo, da je njihova velikost povezana tudi s stopnjo bolečine ob piku – ta naj bi bila precej bolj izrazita. Za izbruh agresivnih in nenavadno velikih škodljivcev naj bi bil kriv hurikan Florence, ki je pred tedni pustošil po vzhodni obali ZDA. Ta je s seboj prinesel obilno deževje, ki je poplavilo številna tamkajšnja mesta. "Čeprav večina komarjev, ki so se pojavili po poplavah, ne prenaša nalezljivih bolezni, vseeno ovirajo obnovo mest po katastrofi, ljudje pa si zaradi strahu pred piki ne želijo zapustiti domov," so sporočile oblasti v Karolini, kjer so pripravili štiri milijone evrov za boj proti nadležnim škodljivcem. O "apokalipsi komarjev" poročajo številni prebivalci, ki so fotografije komarjev objavili na družbenih omrežjih.