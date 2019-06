Orjaški tiskarski škrat: v obtoku več kot 480 milijonov bankovcev z napako

Že skoraj dve leti je v obtoku kar 480 milijonov bankovcev za 50 avstralskih dolarjev, ki so na sebi nosili tipkarsko napako. Na bankovcu s podobo in citatom avstralske borke za pravice žensk in otrok Edith Cowan je namreč iz besede responsibility (odgovornost) izginil tretji -i, a tega dolgo nihče ni opazil.

Težave so nastale, ko je neznana oseba konec lanskega leta obvestila Rezervno banko Avstralije (RBA), da je na bankovcih tipkarski škrat. "Gre torej za nov varnostni ukrep glede bankovcev za 50 dolarjev, ki ga na vaši spletni strani niste omenili, ali je dejansko nekdo narobe črkoval besedo odgovornost, preden je denar odšel v tisk?" je banko v elektronskem sporočilu spraševala oseba. Kako je sploh prišlo do takšne napake? RBA je avstralski tiskarni bankovcev (NPA) 21. decembra 2016 posredovala besedilo za tisk brez napak. Toda do 12 januarja 2017 je bila napaka pomotoma vnešena, ko je uslužbenec ročno pretipkal besedilo v računalniški program. "Grafična programska oprema, ki jo uporabljajo pri NPA nima mehanizma kopiraj-prilepi ter prav tako ne preverjanja črkovanja. Besedilo je bilo tako napačno pretipkano," stoji v poročilu o napaki, ki je bilo poslano 11. januarja letos. Zaradi 'nerodnosti' sistema je prišlo do ročnega vnašanja besedila, s tem pa tudi do tipkarske napake. FOTO: AP Bankovec je sicer šel čez notranje preverjanje, saj so ga je pregledalo več služb za nadzor. V fazi pregleda sta nato izvršila kontrolo še oblikovalec ter neodvisni oblikovalec. Do napačnega črkovanja je torej prišlo zaradi 'človeške napake', ki izvira iz hitrega branja, stoji v zaupnem poročilu NPA. Kljub temu, da je bil bankovec z besedo 'responsibilty' v obtoku že dalj časa, je bila avstralska javnost s tem seznanjena šele letos maja, ko je nek klicatelj napako razkril v etru jutranjega programa radijske postaje. Z banke so sporočili, da bankovcev, kljub napaki, ne bodo umaknili iz obtoka. FOTO: Shutterstock "Brez skrbi, nihče ni umrl" Upravitelj RBA Luke Porter je v odzivu na objavo napake v javnosti povedal, da je banka v redu ter da ni razloga za skrb. "Nihče ni umrl," je zapisal. RBA kljub napaki tako ne načrtuje umik bankovcev iz obtoka, saj, kot pravijo, tipkarska napak ne vpliva na dejstvo, da je bankovec še vedno zakonito plačljivo sredstvo. Napako bodo popravili v naslednji seriji tiskanja bankovcev, ki je predvidena za letošnji oktober.