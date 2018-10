Hiša brez sten, v njej tuje pohištvo. Oblasti: Ne vračajte se domov

Vseeno nevarnost še ni povsem prešla, saj Michael ostaja močna tropska nevihta, ki je zdaj že zapustila osrednjo Severno Karolino in se preselila v Virginijo. Dežja je nekoliko manj kot včeraj, še vedno pa veter s hitrostjo okoli 80 km/h ruva drevesa, zaradi česar so zaprte številne ceste, na tisoče ljudi je zaradi poškodovane napeljave brez elektrike, prav tako je poškodovanih nekaj hiš.

Orkan Michael, ki je pred tem pustošil že na Floridi in v Georgii, je na svoji poti vzel vsaj šest življenj.

V preteklih dneh so vetrovi, ki jih je s seboj prinesel Michael, dosegli 250 km/h, orkan pa se je uvrstil na četrto mesto najmočnejših, ki so kdaj zadeli ZDA. Močnejši od njega so bili le trije orkani pete stopnje, ki so ZDA opustošili leta 1935, 1969 in 1992.

Je pa Michael presenetil s hitrim pridobivanjem moči. Če je bil po mnenju meteorologov še v nedeljo "slabo organiziran sistem dežnih oblakov", se je do torka okrepil v orkan četrte stopnje. Takšno moč mu je uspelo nabrati kljub temu, da je prišel relativno pozno v orkanski sezoni, ki traja od 1. junija do 30. novembra, običajno pa najmočnejši orkani nastanejo avgusta in septembra.

Michael je sicer dvanajsti poimenovan orkan na Atlantiku to sezono, NOAA jih na "običajno sezono" pričakuje trinajst. Kot napovedujejo, nevihtnga vremena na območju še nikakor ni konec.

Strokovnjaki medtem pravijo, da je še prezgodaj, da bi že ocenili škodo zaradi pustošenja Michaela, a AccuWeather ocenjuje, da bi se lahko približal "top pet najbolj uničujočim". Menijo, da bo povzročena škoda presegla 30 milijard dolarjev.