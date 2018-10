Orkan Michael terjal prvo smrtno žrtev

Pošastni orkan Michael, ki je pri mestu Mexico Beach zadel obalo Floride in povzročil opustošenje, je terjal prvo smrtno žrtev. Za seboj je pustil razdejanje, hiše so popolnoma uničene in pod vodo.

FOTO: AP

Floridske oblasti so sporočile, da se je na hišo ene osebe podrlo drevo in je zato umrla, poroča BBC. Michael je bil ob udaru na kopno tako močan, da je, čeprav je nekoliko oslabel, pri pomikanju v notranjost ostal kategoriziran kot orkan. Orkan se je hitro pomikal proti severu in do večera oslabel v 1. kategorijo s hitrostjo vetrov okoli 145 kilometrov na uro. Michael je ruval drevesa, dvigal strehe, rušil električne daljnovode in na Floridi izklopil elektriko 192.000 odjemalcem ter poplavil ceste, ulice in dvorišča. Ukaz za evakuacijo je dobilo 325.000 ljudi na najbolj ogroženih območjih, vendar pa se mu kot kaže večina ni odzvala in je orkan prevetrila doma. Michael se je do poznega večera v sredo že premaknil iz Floride v Georgijo, pot pa ga nese naprej proti Južni in Severni Karolini, ki se še nista posušili od hudih poplav orkana Florence v septembru. Na Floridi so na delu ekipe za iskanje in reševanje, kakor tudi ekipe za popravilo električne napeljave. Na Floridi, v Alabami in Georgiji je brez elektrike ostalo skupno skoraj 500.000 ljudi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Michael je najmočnejši orkan letos in tretji najmočnejši od leta 1851, ki je v ZDA dosegel kopno. Vetrovi dosegajo hitrost skoraj 250 kilometrov na uro. Moč orkana se je včeraj nevarno približevala 5. stopnji, neurje se je po udaru na kopno začelo pomikati proti notranjosti celine. Označili so ga za veliko pošast. Orkan prinesel tudi politično neurje Predsednika ZDA Donalda Trumpa so doletele kritike, ker je kljub nevarnemu orkanu izvedel še eno politično zborovanje, ki ga tokrat ni prenašala niti njemu naklonjena televizijaFox News, politični spori med demokrati in republikanci Floride pa so se v okviru kampanje za volitve 6. novembra odvijali naprej. Prebivalci območij, ki jih je prizadel orkan, so, dokler so imeli elektriko, lahko na televiziji gledali napadalne oglase republikanca Rona DeSantisa, ki se poteguje za guvernerja proti demokratskemu županu Tallahasseeja Andrewa Gilluma, ki je bil zaposlen z izjavami, kaj vse dela za pomoč prizadetim območjem. DeSantisjeGillumanapadal zaradi domnevno prešibkega odgovora na orkan leta 2016. Politični zavezniki guvernerja Ricka Scotta in demokratskega senatorja Billa Nelsonaso prikazovali kritične oglase o enem ali drugem kandidatu za zvezni senat, Scott pa je ob vsakem orkanu v boljšem položaju, ker je guverner in je na televiziji z opozorili, navodili, ukazi in razdeljevanjem pomoči. Na Floridi je sicer doslej v času orkanov vladalo politično premirje. Trump se je na orkan sicer že odzval in se reševalcem zahvalil za njihovo požrtvovalnost in pomoč žrtvam orkana.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke