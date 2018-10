Orkan uničil otok, dom ogroženih živalskih vrst

Orkan Walaka, ki se je formiral konec septembra in pustošil po Pacifiku še v začetku oktobra, je bil eden bolj intenzivnih orkanov, ki so jih zabeležili. Na lestvici je dosegel tretjo stopnjo, njegovi vetrovi pa so dosegali hitrost tudi do 200 km/h.

In čeprav smrtnih žrtev ni terjal, pa je z zemljevida izbrisal havajski otok, East Island, poroča Sky news. Otok, dolg približno osem kilometrov in širok okoli 122 metrov, je drugi največji otok atola French Frigate Shoals, ki leži daleč na zahodu havajskega otočja.