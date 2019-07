Najdeni delci kosti ne pripadajo Emanueli Orlandi

Kosti, ki so jih v vatikanskem pokopališču našli med vnovično preiskavo izginotja najstnice, so prestare, da bi pripadale Emanueli Orlandi. Ostanki so namreč starejši od konca 19. stoletja, preiskava skrivnostnega izginotja pa je tako znova zašla v slepo ulico.

Iz Vatikana so sporočili, da ostanki več sto delcev kosti, ki so jih našli med izkopavanji na vatikanskem pokopališču v začetku julija, ne pripadajo izginuli najstnici Emanueli Orlandi. 15-letna italijanska hčer vatikanskega uradnika je izginila leta 1983, ko se je nekega poletnega dne odpravila na inštrukcije v glasbeno šolo in za vedno izginila. Po 36 letih preiskave polne skrivnostnih preobratov, so letos prejeli anonimen namig – fotografijo angela s pripisom: "Iščite v smeri, kamor s prstom kaže angel!"Sporočilo jih je pripeljalo do dveh grobnic na 1200 let starem pokopališču Cimitero Teutonico ob baziliki svetega Petra. Emanuela Orlandi FOTO: AP 11. julija letos so tako odprli dve grobnici, ki pa sta bili prazni - v njima ni bilo niti tistih ostankov, ki bi tam morali biti. Nato pa so v dveh, pod kamnito ploščo skritih grobnicah, našli več sto delcev kosti. A tudi te očitno ne bodo pomagale razkriti skrivnostnega izginotja 15-letnice. Analiza "nekaj sto delno ohranjenih kostnih delcev" in na"tisoče fragmentov"je pokazala, da "ostankov ne morejo datirati kasneje od konca 19. stoletja". Dve grobnici, kamor je pokazal anonimni namig, sta bili prazni. FOTO: AP Sveti sedež je sedaj potrdil, da je preiskava pokopališča končana, in poudaril"željo po iskanju resnice o izginotju Emanuele Orlandi". V več kot treh desetletjih so se glede izginotja Emanuele pojavile številne teorije zarote, ki vključujejo vse od mafije, mednarodnih teroristov in najvišjih vatikanskih vrhov.