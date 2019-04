Osebe z demenco bodo vključili v svet in življenje

Ne pozabi name - na človeka z demenco, na svojo hčerko, partnerko, ne pozabi name - človeka z demenco. To je naslov prvega slovenskega filma o demenci. Dokumentarni film, ki prikazuje običajen dan ljudi z demenco, je nastal v Domu Petra Uzarja Tržič. Pred petimi leti so se odločili, da oseb z demenco ne bodo več zapirali na oddelek in v sobe, pač pa jih bodo vključili v svet in življenje.