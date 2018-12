Osebnost leta revija Time so 'varuhi'

Revija Time je razglasila osebnost leta 2018. To so postali 'varuhi' - ubiti in zaprti novinarji, ki tvegajo svoja življenja v iskanju resnice. V obdobje 'vojne proti resnici' je njihovo delo pomembnejše kot kadarkoli prej.

"Ker prevzemajo velika tveganja v iskanju resnice, za nepopolno, a bistveno iskanje dejstev, za njihova zavzemanja, ker spregovorijo." Varuhi v vojni proti resnici, Džamal Hašokdži, Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone in Kyaw Soe Oo so postali osebnost leta revije Time. 'Človek, ki si je drznil spregovoriti o nestrinjanju z vlado lastne države. Svetu je povedal resnico o njeni brutalnosti. In za to je bil umorjen.' Kruto umorjeni savdski novinar, kritik prestolonaslednika Mohammeda bin Salmana, je bil v začetku oktobra ubit v prostorih savdskega konzulata v turški prestolnici. Vsaka podrobnost njegovega umora je pretresla svetovno javnost, od posnetkov varnostnih kamer, načina umora in motorne žage, vpletenosti savdskega prestolonaslednika, posnetka njegovih zadnjih trenutkov in zadnjih besed 'ne morem dihati'. Njegova smrt je javnosti razkrila pravi obraz prestolonaslednika bin Salmana, ki se je svetu pred tem predstavljal kot 'reformist' Savdske Arabije, ki se modenizira in usmerja na zahod. Umor je razkril tudi popolno pomanjkanje morale v odnosih med Združenimi državami Amerike in Savdsko kraljevino. Filipinska novinarka Maria Ressa velja za strokovnjakinjo na področju globalnega terorizma. Poročala je z vojnih območij, danes pa vodi spletno stran Rappler, v državi, kjer ima predsednik močne avtoritarne težnje. Poroča o vojni proti drogam predsednika Duterteja, v kateri je bilo ubitih že več kot 12.000 ljudi, ter izvensodnih pobojih. Vlada Duterteja ne želi akredititrati novinarjev spletne strani, novembra so Rappler celo obtožili davčne goljufije, zaradi česar Ressi grozi do deset let zapora. Oseba, ki je najbolj zaznamovala preteklo leto Posebna izdaja revije Time je posvečena osebi, skupini, ideji ali objektu, ki je po mnenju avtorjev revije najbolj zaznamoval določeno leto. Osebnost leta razglašajo že vse od leta 1927. V lanskem letu je to postalo gibanje MeToooziroma 'Jaz tudi' ter žrtve spolnih zlorab. Na seznamu pa se je v preteklosti znašlo tudi nekaj kontroverznih imen. Leta 1938 je osebnost leta postal Adolf Hitler, leto zatem pa Josef Stalin, ki mu je uspelo najbolj zaznamovati tudi leto 1942.