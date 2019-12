Osebnost leta revije Time je Greta Thunberg

Prejšnje leto so za osebnost leta razglasili 'varuhe', kot so poimenovali zaprte in ubite novinarje, ki tvegajo svoja življenja v iskanju resnice. Še leto poprej pa so izbrali gibanje MeToo oziroma JazTudi ter žrtve spolnih zlorab, ki so spregovorile.

Osebnost leta izbirajo že od leta 1927 – med drugim so to postali tudi Adolf Hitler, nekdanji iranski vrhovni voditelj ajatola Homeini in nekdanji sovjetski voditelj Josip Stalin.

V ožji izbor letošnjega leta so sicer prišli še ameriški predsednik Donald Trump, predsednica Predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi, žvižgači in hongkonški protestniki.