Osem let, 130 milijonov evrov, a most še vedno nima ceste

Hrvaška je že leta 2009 podpisala sporazum o izgradnji mostu Drava na odseku avtoceste Osijek–Beli Manastir, ki je bil vreden več kot 130 milijonov evrov. Leta 2018 je most (skoraj) do konca zgrajen, a z majhnim problemom – nima ceste.

Začetna dela na mostu so se pričela leta 2011, ko so Hrvaške avtoceste s kreditom zagotovile sredstva za izgradnjo, a do roka leta 2013 most še ni bil dokončan. Kot piše Josip Bohutinskiv Večernjem listu, je izgradnja mostu trajala tako dolgo, ker so praktično vsa podjetja, ki so sodelovala v projektu, končala v stečaju ali so v prisilni poravnavi. Most na Dravi

Za izgradnjo so se potegovala številna podjetja: Viadukt, Osijek -Koteks, Konstruktor- inženjering, Skladgradnjain Hidroelektra Niskogradrnja. Po zagotovilih odgovornih na Hrvaških avtocestah (HAC) je most zgrajen 99,7-odstotno – torej manjka samo še 0,3 odstotka. Ampak, kot bomo videli kasneje, je teh 0,3 odstotka še najmanjša težava. Most je do 99,7 odstotka prišel že leta 2016, ampak se je zaradi spora med HAC in izvajalci del nadaljnje delo ustavilo. Kot je rekel HAC, so izvajalci del zahtevali še dodatnih 27 milijonov evrov in nadaljevanje del pogojevali s podpisom aneksa, ki bi jim ta denar zagotovil. Svet za reševanje sporov, ki je bil definiran v pogodbah za izvajanje del in je vseboval neodvisne strokovnjake, je priznal 14,4 milijona evrov, HAC je na koncu plačal 12,7 milijona.

Med trajanjem spora je HAC že plačal 3 milijone evrov, tako da bi moral doplačati še 9,6 milijona. Ampak tu se je spet zapletalo. Investitor je izvajalcem obračunal (uveljavil) pogodbeno kazen v višini 6,5 milijona evrov in plačal le "drobiž" v višini 3,1 milijona. HAC zdaj izvajalcem in podizvajalcem ponuja nov aneks, v katerem bi se strinjali, da se doplača zgolj 3,1 milijona evrov in še dodatnih 400 tisoč evrov, ki so potrebni za dokončanje del na mostu. Tu gre za manjša dela, kot so zaključna dela na ceveh, asfaltni površini in pregled odvodnih cevi.

