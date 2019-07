Osem let od enega izmed najtemnejših dni norveške zgodovine

Anders Behring Breivik , svetu poznan kot Anders Breivik, človek, ki je na Norveškem ubil 77 in poškodoval 319 ljudi, trenutno prestaja 21-letno zaporno kazen z možnostjo podaljšanja. To je tudi največja možna zaporna kazen na Norveškem.

Norveška policija je zaradi počasnega posredovanja – kar so priznali tudi sami – bila tarča številnih kritik. Iz Osla so namreč čoln splavili na mestu, ki je bilo od otoka oddaljeno 3,6 kilometra, medtem ko bi lahko izbrali mesto, oddaljeno vsega 670 metrov. Uporabiti so morali dva zasebna čolna, saj je bil policijski v času streljanja v okvari. Neodvisna desetčlanska komisija je na odziv policije in obveščevalno-varnostnih služb izrekla negativno mnenje, ob tem pa opozorila tudi na pomanjkanje sodelovanja.

Ko je na otok prispela protiteroristična enota, se je Breivik predal brez upiranja. Čez noč so ga obdržali na otoku, kjer so ga tudi zasliševali, potem pa so ga premestili v pripor v Oslu.

Breivik je priznal svoje zločine in dejal, da je bil razlog sovraštvo do muslimanov, nasprotovanje večkulturnosti in priseljevanju. Označil se je za političnega borca, borca proti "muslimanski kolonizaciji Evrope". Med sojenjem in nikoli po tem ni izrazil obžalovanja za svoj zločin, leta 2016 pa je tožil norveško upravo za zapore, ker mu naj bi kršili človekove pravice. Po tem, ko je sodišče odločilo, da njegove pravice niso bile kršene, se je Breivik pritožil tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice. Tam so primer zavrnili junija lani.