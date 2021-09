Nova sezona Štartaj, Slovenija: osem podjetnikov na police postavilo izdelke

Pri podjetnikih vedno razmišljamo o njihovi inovativnosti, pozabimo ali zanemarimo pa, kakšen učinek imajo njihovi izdelki na svet. In prav o tem, kakšen učinek imajo njihovi izdelki na okolje, so razmišljali tudi letošnji podjetniki projekta Štartaj, Slovenija. Letos je žirijo, ki je izbrala osem izdelkov izmed več kot sto prijavljenih, in ki bodo na policah trgovin Interspar, zanimalo predvsem, ali izdelki skrbijo tudi za ohranjanje okolja. Osem podjetnikov oziroma ekip je svoje izdelke pred začetkom oddaje, ki bo 3. oktobra, zdaj prvič videlo tudi na trgovski polici.