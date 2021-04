Oskarji 2021: pri eni od nagrad je imel prste zraven tudi Slovenec

Svoj kamenček je v mozaik umetnosti, ki se je končal s prestižnim zlatim kipcem, dodal tudi slovenski glasbenik Peter Firš. Mlad trobentač iz Celja je, kot sam skromno pove, slučajno postal član dunajskega orkestra, ki izvaja filmsko glasbo. V njem je soustvarjal glasbo za številne filme in serije, med drugim tudi za oskarjevega nominiranca za najboljši animiran film, Over the Moon, in film Obetavno dekle, ki je zlati kipec prejel za najboljši izvirni scenarij.

