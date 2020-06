Oskrba na domu doda pomemben kamenček v mozaiku oskrbe starostnikov

Starejših od 80 let je že 115 tisoč Slovencev, čez 30 let jih bo vsaj dvakrat več. Dvakrat več bo tudi dementnih, že danes jih je blizu 50 tisoč. Prepuščeni so samim sebi, sistem pomoči starejših ne deluje, posebne geriatrične bolnišnice nimamo, oddelki so izjema. Ker so naše babice in dedki najranljivejša skupina naše družbe, bi vsekakor potrebovali ustrezno nego. Na domu smo skupaj z družinskima zdravnicama obiskali 88-letno Zalko Radiković, ki je kljub svoji starosti vitalna upokojenka. Tovrstna oskrba na domu družinskemu zdravniku kot tudi pacientu daje dovolj časa, da se zdravnik lahko posveti le njemu.