Oslabljeni orkan Willa udaril na obalo Mehike

Iz obalnih območij so oblasti pred orkanom, ki je iz najvišje pete kategorije do prihoda na obalo zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času oslabel v orkan tretje kategorije, evakuirale okoli 5000 ljudi. Večina se je odločila orkan preživeti doma, čeprav je Mazatlan poln priseljencev iz ZDA in Kanade, ki so se odločili svojo starost preživeti v cenejši Mehiki.