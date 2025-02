Osmi rojstni dan: ključna prelomnica za Matica

Če bi vam rekli, da morate plačati dobre tri milijone, da bo vaš otrok ozdravel in imel povsem običajno življenje, verjetno ne bi dvakrat pomislili. In v tej situaciji sta se znašla tudi starša danes osemletnega Matica, ki ima Dušenovo mišično distrofijo. Gre za redko genetsko bolezen, zaradi katere odmirajo mišice celega telesa. Matic je zdaj na ključni prelomnici. Po osmem letu začne namreč bolezen hitreje napredovati, do dvanajstega leta bi lahko bil za vedno prikovan na invalidski voziček, kasneje omagajo tudi dihalne mišice in srce, kar privede do prezgodnje smrti. V Društvu Viljem Julijan si želijo, da bi Maticu in številnim drugim otrokom na pomoč priskočila tudi država. A ker na njihove prošnje ne odziva, zdaj zbirajo podpise za peticijo.