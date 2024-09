Osnovna šola Pregarje na prvi šolski dan sprejela le štiri prvošolce

Ena od najmanjših šol v Sloveniji je Osnovna šola Pregarje, ki je v novem šolskem letu med svoje vrste sprejela zgolj štiri prvošolce. Vseh učencev na šoli je sicer le okoli 40, pa vendar imajo vse, kar imajo njihovi vrstniki na mnogo večjih šolah. Knjižnico, kuhinjo, različne krožke, predvsem pa tako otroci kot starši še posebej cenijo tesno povezano skupnost, ki združuje več generacij, ki so obiskovale to šolo. Prvi šolski dan so najmlajši tako obeležili s torto, plesom in petjem; starejši otroci pa so po razrednih urah že pridno zagrizli v znanje.