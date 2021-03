Osnovne šole prejele okrožnico o modelu C1: dopis za zdaj prejeli zgolj informativno

V primeru poslabšanja epidemiološke slike utegnejo tudi osnovne šole preiti na prilagojen model C1. Ravnatelji in ravnateljice osnovnih šol so namreč prejeli okrožnico z ministrstva, iz katere izhaja, da se bodo učenci od šestega razreda tedensko izmenjevali v šoli. Predlog, da bi pouk na ta način potekal že v naslednjem tednu, ni na vladni mizi o stopnjevanju ukrepov. Tako trdijo na ministrstvu za šolstvo, kjer pojasnjujejo, da so dopis posredovali zgolj informativno, da bodo šole v primeru poslabšanja epidemiološke situacije seznanjene in pripravljene na morebitno spremembo izvedbe pouka.

