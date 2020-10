Neuradno: vlada naj bi za teden dni podaljšala jesenske počitnice

Prav k temu naj bi se neuradno nagibala vlada. Počitnice naj bi podaljšali za teden dni, torej do 8. novembra. Ideja je, da bi do takrat počakali, da se razmere nekoliko umirijo, če bi šlo, bi pouk potem nadaljevali v šolah. Manjkajoče dni bi nadomestili. "Pred nami so še troje počitnice - božično-novoletne, zimske in prvomajske. Možno je tudi za kakšen teden podaljšati šolsko leto v mesecu juniju," pravi predsednik združenja ravnateljev osnovnih šol Gregor Pečan.

Vlada bo danes pregledala učinke do zdaj sprejetih ukrepov, odločila naj bi glede njihovega podaljšanja. Pri tem šolniki in starši sprašujejo predvsem, kaj bo s šolami - bodo šolarji ostali doma, se bodo šolali na daljavo, ali bodo podaljšali jesenske počitnice.

Če bi vlada zgolj podaljšala že obstoječe ukrepe, bi to pomenilo, da se bodo učenci od šestega razreda dalje še naprej šolali na daljavo. Glede na naraščanje okužb ni povsem odpisano niti šolanje na daljavo za vse, kar bi bilo sicer najbolj zahtevno za najmlajše otroke in njihove starše. Prav tako nekateri učitelji še vedno prebolevajo okužbo, bolezen."Če so ljudje bolni in na bolniški, tudi od doma ne morejo izvajati pouka na daljavo, to se malo pozablja," praviPečan.

A če bodo otroci prihodnji teden doma, je tu spet težava z varstvom. "Nekateri starši, ki so sami ranljiva skupina, si seveda strašno želijo, da bi otroke imeli doma. Drugi hodijo v službe, nimajo varstva, nujno otroke v šolo. Tretji mogoče imajo varstvo, pa nimajo recimo nekega mirnega kotička, da lahko otrok dela šolo," pravi Lara Romih z Zveze aktivov svetov staršev Slovenije.

V srednjih šolah pa si podaljšanih počitnic ne želijo. Kot pravijo, so na pouk na daljavo dobro pripravljeni, nadomeščanje pa bi bilo za vse prenaporno, pravijo. Po Ljubljani se širi tudi informacija, da bi prihodnji teden v vsaj nekaterih srednjih šolah dijake lahko vseeno poklicali na pisanje testov. Vendar pa predsednica Društva ravnateljev srednjih šol Nives Počkar miri, da četudi morda kdo res razmišlja o tem, to ni smiselno, saj bi bilo to težko izvedljivo že zaradi ostalih omejitev, ki veljajo.

Pečan dodaja, da bi bilo dobro, da bi imele pri odločanju o izvedbi pouka šole in lokalne skupnosti več avtonomije. Da bi se torej glede na epidemiološko sliko v posameznem okolju lahko sami odločali, kako se kje izvaja pouk.