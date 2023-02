Uspelo nam je! V neprekinjenem skupinskem reševanju spletnega kviza so slovenski osnovnošolci premagali Britance in jim odvzeli naslov Guinnessovih rekorderjev iz leta 2019. Ob 11h dopoldne je več kot 20 tisoč otrok prek svojih mobilnikov združilo moči in se povezalo na spletni kviz o varni rabi interneta. Na vsa vprašanja jih je odgovorilo približno pet tisoč manj, kar je bilo dovolj za rekord in dokaz, da splet, če poleg tablice vklopiš tudi možgane, ni nevaren.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:14 audio-control-play-line Iz 24UR: Slovenski šolarji so podrli rekord 02:34 audio-control-play-line Iz SVETA: Blesteli v znanju o varni rabi spleta icon-chevron-left icon-chevron-right