V trinajstih pogodbah so zaznali sume storitve kaznivih dejanj

Računsko sodišče je revidirancem poslalo 250 strani osnutka revizijskega poročila o nabavi zaščitne opreme. Revizorji so prečesali več kot sto pogodb nabave zaščitnih mask in medicinske opreme. Dokumentacijo v zvezi s trinajstimi pogodbami pa so poslali tudi Policiji, saj po njihovem mnenju vsebujejo elemente kaznivih dejanj. Je pa predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel odgovarjal tudi na očitke o hitenju s pripravo osnutka zaradi napete politične situacije ter o domnevnem konfliktu interesov.

