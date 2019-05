Za epidemijo ošpic v ZDA krivijo ortodoksne judovske skupnosti

Največ primerov so zabeležili v zvezni državi New York, kjer je izbruh koncentriran v soseskah ultra ortodoksnih judovskih skupnosti v Brooklynu, zato so mestne oblasti odredile obvezno cepljenje. Necepljenim otrokom so prepovedale, da hodijo v šolo in na javna mesta, ljudi, ki tega ukrepa ne upoštevajo, pa čaka denarna kazen v višini tisoč dolarjev (dobrih 800 evrov).

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi bolezni (CDC) je letos zabeležil že več kot 700 primerov ošpic v 23 zveznih državah. To je največ po letu 2000, ko so bolezen v ZDA skoraj povsem izkoreninili.

Odpor do cepiva OMR (angl. MMR, ki poleg cepiva proti ošpicam vsebuje še cepivi za rdečke in mumps) obstaja vse, odkar so ga v sedemdesetih iznašli. Na začetku so se ljudje upirali, ker niso razumeli – majhnega otroka je treba zbosti z iglo, kombinirano cepivo pa vsebuje različne oblike bacilov za zatiranje bolezni ... Nato je bila v Veliki Britaniji objavljena raziskava o resnih stranskih učinkih cepiva proti oslovskemu kašlju. Takrat je precepljenost upadla iz 80 na samo 30 odstotkov. Posnetih je bilo tudi nekaj dokumentarnih filmov, ki so širili lažne informacije o škodljivosti cepiv. To je med starši ustvarjalo še večji odpor proti cepljenju otrok, še posebej v izjemno liberalnih Berkeleyu in državi Washington, kjer je že takrat obstajal skepticizem v farmacevtsko industrijo, ki na račun ljudi ustvarja milijardne dobičke.

Zvezne države, ki so zaznale več primerov ošpic, so Arizona, Kalifornija, Kolorado, Florida, Georgia, Nevada, New York, Teksas in Washington.

Med glasnimi nasprotniki cepljenja je bilo tudi gibanje Tea Party, ki je strogo zavzemalo stališče, da jim vlada ne bo govorila, kaj naj počnejo. Vključil se je tudi znani snovalec teorij zarot Alex Jones , nato še sam "veliki vodja" – Donald Trump , ki – kljub temu, da z nobeno raziskavo nikoli ni bila dokazana povezava med cepivom OMR in avtizmom – ti dve stvari v svojih javnih govorih stalno povezuje. "Avtizem je postal epidemija. Sem zagovornik cepljenja, a hočem manjše doze v daljšem časovnem obdobju. Ker sem videl na lastne oči - vzamete lepega majhnega otroka, mu vbrizgate odmerek, velik kot za konja, teden pozneje pa hudo zboli in postane avtist," je dejal v republikanskem predvolilnem soočenju leta 2015.

Leta 1989 je britanski zdravnik Andrew Wakefield v medicinskem dnevniku The Lancet objavil kontroverzno raziskavo, v kateri je trdil, da cepivo OMR povzroča avtizem pri otrocih. Izvedena je bila na vzorcu le 12 otrok, a z njo je sprožil pravo novodobno proticepitveno histerijo. Pozneje se je izkazalo, da je Wakefield v zameno za objavo članka z zaključkom, da so cepiva škodljiva, prejel denar. Novinarji so ugotovili tudi, da je ponaredil ogromno količino podatkov in kršil kodeks zdravniške etike. Leta 2010 so ga vrgli iz britanske zdravniške zbornice in mu vzeli licenco. Njegova študija je bila večkrat ovržena, a škoda je bila storjena. Nasprotniki cepljenja so na spletu začeli pravo križarsko vojno proti cepivom, zdravstvenim organizacijam in vladam, ki naj bi s cepljenjem otrok poskusile doseči vse mogoče - od načrtnega zmanjševanja populacije do nadzora nad mislimi cepljenih ljudi.

Da bi preverila, zakaj so ošpice izbruhnile v njihovi skupnosti in ali judi res ne cepijo svojih otrok, se je novinarka New York Timesa Sarah Maslin Nir odpravila v osrčje dogajanja – v Brooklyn.

Določeni ljudje so širjenje lažnih informacij o škodljivosti cepljenja vzeli za svoje poslanstvo. Ena od takšnih skupin, imenovana P.E.A.C.H., je leta 2017 začela vršiti pritisk, še posebej na ortodoksne jude, ki so za takšne dezinformacije zaradi svojega načina življenja bolj dovzetni. Njihove skupnosti so polepili z letaki proti cepivu, izdelali napise v hebrejščini, vzpostavili telefonske linije, iz katerih prepričujejo ljudi v to, naj dobro premislijo, kaj dajejo v telesa svojih otrok.

Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, ki povzroča veliko število smrti po svetu. Bolezen se prenaša s kužnimi kapljicami, ki lahko več ur lebdijo v zraku. Znaki okužbe so povišana telesna temperatura, nahod, kašelj, vnetje očesnih veznic in pojav značilnega izpuščaja na koži. Med težjimi zapleti je najpogostejša pljučnica, lahko se pojavi tudi vnetje osrednjega živčevja.

Maslinova ob tem opozarja, da tu ne gre ta težavo judov, pač pa za težavo proticepilcev. "Ljudi, ki ne cepijo svojih otrok, se običajno ne da konkretno identificirati. Judovska skupnost pa je zelo vidna. Poleg tega imajo judje pregovor – da lahko opravljaš božje delo, moraš skrbeti za svoje telo. Če vedo, kaj je dobro za njihovo telo, cepljenju ne nasprotujejo. A kot v vsaki skupnosti tudi tu obstajajo ljudje, ki delujejo po svoje. Iz kateregakoli razloga že so se odločili, da svojih otrok ne bodo cepili, ta odločitev posameznikov pa je postala težava vseh in pripeljala v zdravstveno krizo."

Povrh vsega tudi v tej skupnosti veliko staršev, iz različnih razlogov, ne cepi svojih otrok. "Nasprotniki cepljenja so zelo glasni. Hočejo biti slišani. In s tem ni nič narobe, naj delajo, kar želijo. A s tem mečejo slabo luč na vse nas. Ti posamezniki ne predstavljajo naše cele skupnosti," ji je povedala judinja, ki svoje otroke cepi.

Da bi bolje razumeli, zakaj se ta bolezen v judovski skupnosti širi kot požar, morate poznati njihov način življenja, nadaljuje. "Ortodoksnim judom njihova skupnost ogromno pomeni, vse se vrti okoli nje. Da lahko opravijo molitev, potrebujejo minimalno deset ljudi, družine imajo veliko otrok (v povprečju šest, včasih tudi več), ljudje drug drugemu pazijo otroke, skupaj preživljajo ogromno časa. Težava je tudi v tem, da so ošpice izjemno nalezljive. Bolnik lahko okuži do 90 odstotkov ljudi njegovi bližini, ki niso imuni."

"Epidemija ošpic se je začela daleč stran od New Yorka – v Izraelu. Hasidijski judje (gibanje izvira z območja vzhodne Evrope, današnjega prostora Ukrajine in Belorusije, op. a.) v času počitnic odhajajo k svojcem v Ukrajino, državo, ki se že nekaj časa bori z resnim izbruhom ošpic. Nekaj necepljenih posameznikov je ošpice iz Ukrajine prineslo v Izrael, judje iz Brooklyna, ki med počitnicami obiskujejo prijatelje in družine v Izraelu, pa so bolezen prinesli v ZDA," je pojasnila.

Porast antisemitizma: 'Ko vidim juda, raje prečkam cesto'

Do marca letos je bilo v Williamsburgu in Brooklynu okuženih na stotine ljudi, zato se je oblast odločila za ekstremen ukrep – starše treh šol so pozvali, naj necepljeni otroci ostanejo doma in naj ne hodijo na javna mesta. Nato so šli še dlje. Skoraj 6.000 necepljenih otrok so hoteli izključiti iz šol.

Župan New Yorka Bill de Blasio je zaradi ošpic razglasil izredne razmere. Ukazal je, da se morajo ljudje na okuženih območjih, t. i. vročih ročkah, cepiti, sicer jih bodo oglobili. "Ne moremo dovoliti tej bolezni, da se vrne v New York, ustaviti jo moramo zdaj," je pojasnil odločitev.

Posledično, pravi Maslinova, med ljudmi narašča antisemitizem."Nočem storiti tega, a ko se sprehajam s svojim otrokom in vidim juda, raje prečkam cesto, da se ne srečava," ji je priznala ženska, ki živi v soseski Williamsburg. In to ni edini takšen primer – ljudje so začeli pokrivati svoje otroke, če vidijo človeka s črnim klobukom, za njimi brišejo sedeže na avtobusu ali vlaku, preden se usedejo, ali pa se celo presedejo stran od njih.