Prazne ulice in rdeče zastave: na Samoi se z množičnim cepljenjem borijo proti ošpicam

Na Samoi, majhni otoški državi sredi Pacifika, se je življenje zaradi izbruha ošpic praktično zaustavilo. Z današnjim dnem so oblasti začele dvodnevno množično cepljenje, s katerim želijo zajeziti epidemijo, ki je do sedaj zahtevala 62 življenj, med njimi tudi kar 54 otrok, mlajših od štirih let.

Vsa podjetja in vladne službe, ki niso bistvenega pomena, so zaprti, trajektne povezave so prekinjene, šole so zaprle vrata, poroča AFP. Prebivalcem so oblasti naročile, naj se držijo policijske ure, ostanejo v svojih domovih in razobesijo rdečo zastavo, če še niso bili cepljeni. Na stotine skupin za cepljenje, ki jih sestavljajo javni uslužbenci, ki so jih vpoklicali za ta namen, je v zgodnjih jutranjih urah začelo z delom v državi z 200.000 prebivalci. Po vaseh in mestih hodijo od vrat do vrat ter na domovih, kjer je razobešena rdeča zastava, opravljajo cepljenje.

Pred domovi so prebivalci razobesili rdeče zastave. FOTO: APTN Video

Tudi v glavnem mestu se je življenje danes zaustavilo, trgi, ulice in ceste so prazni: "Zelo je tiho. Ceste so prazni, avtomobilov ni nikjer," je za AFPdejal predstavnik Unicefa na otoku, Sheldon Yett. "Ljudje so doma, čakajo na skupine za cepljenje." Vse od sredine oktobra se število primerov ošpic na Samoi strmoglavo povečuje, večino obolelih pa predstavljajo majhni otroci."Videl sem že množične kampanje, a nikoli po celotni državi, kot je ta. Celotno državo bodo cepili," dodaja Yett. 15. novembra so oblasti razglasile izredno stanje, do 4. decembra so zabeležili 4217 primerov in 62 smrtnih žrtev - kar 54 izmed njih predstavljajo otroci, mlajši od štirih let.

Precepljenost je padla na 30 odstotkov. FOTO: APTN Video