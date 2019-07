Osrednji del Portugalske zajeli obsežni gozdni požari: na terenu več kot tisoč gasilcev

Osrednji del Portugalske so zajeli obsežni gozdni požari, s katerimi se bori več kot tisoč gasilcev. Zaradi ognja so morali domove zapustiti prebivalci več vasi v gorati in gozdnati pokrajini Castelo Branco, kjer je požar pred dvema letoma zahteval več kot sto smrtnih žrtev.

Osrednji del Portugalske so zajeli obsežni gozdni požari, s katerimi se danes bori več kot tisoč gasilcev. Najvišje opozorilo pred požari so za zdaj izdali v šestih pokrajinah na jugu in v osrednjem delu Portugalske. FOTO: AP Po podatkih portugalske civilne zaščite se gasilci v regiji borijo s tremi požari, ki se zaradi močnega vetra od sobote popoldne širijo v treh smereh. Pri gašenju jim je v soboto pomagalo tudi 20 letal, na pomoč pa jim je z opremo in okoli 20 vojaki priskočila tudi vojska. Ranjeni štirje gasilci V požarih je bil huje poškodovan en civilist, ranjeni so bili tudi štirje gasilci. Še štirje gasilci pa so se poškodovali v trčenju dveh gasilskih vozil. Po podatkih portugalske civilne zaščite se gasilci v regiji borijo s tremi požari, ki se zaradi močnega vetra od sobote popoldne širijo v treh smereh. FOTO: AP Zaradi požarov je v pokrajini Castelo Branco zaprtih več državnih in drugih cest, preventivno so evakuirali tudi prebivalce več vasi. Oblasti so ob tokratnih požarih uvedle še več previdnostnih ukrepov kot običajno, saj se na Portugalskem še spominjajo tragičnih požarov leta 2017, v katerih je umrlo 114 ljudi. V požarih je bil huje poškodovan en civilist, ranjeni so bili tudi štirje gasilci. FOTO: AP Najvišje opozorilo pred požari so za zdaj izdali v šestih pokrajinah na jugu in v osrednjem delu Portugalske.