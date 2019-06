Ostanek viadukta Morandi v Genovi izginil v osmih sekundah

Po zrušenju mostu se je izkazalo, da so ga prizadeli resni problemi s korozijo, saj sistem za preprečevanje korozije ni deloval tako, kot je bilo predvideno, zato je struktura hitreje propadala. Dokaz o hitrem razpadanju mostu je po besedah Antonia Brencicha iz strojne fakultete Univerze v Genovi to, da je bil vzhodni stolp obnovljen le 20 let po odprtju, kar ni nič v primerjavi s pričakovano življenjsko dobo viadukta.

Viadukt Morandi, ki je stal v Genovi, se je zrušil avgusta lani med nevihto. Z njim je 45 metrov v globino zgrmelo več kot 30 avtomobilov in tovornjakov, pri tem pa je umrlo 43 ljudi, 16 jih je bilo poškodovanih. Zrušenje mostu je sprožilo debate o varnosti italijanske infrastrukture. Večina italijanske infrastrukture je bilo sicer, kot piše Guardian, zgrajene med leti 1950 in 1960. Tovrstne gradnje zaradi starosti predstavljajo varnostno tveganje. Ta most je bil sicer ključen za Genovo, saj je bil del zasedene avtoceste A10, ki povezuje severno Italijo s Francijo.

Most je oblikoval Ricardo Morandi, dokončali pa so ga leta 1967. Zadnja večja popravila na mostu so se zgodila v 90. letih, zadnje prestrukturiranje pa leta 2016.

Že v četrtek so evakuirali več sto prebivalcev, več kot 3400 drugih pa so jih evakuirali pred samo eksplozijo danes zjutraj. Zaprli so tudi vse ceste v okolici 300 metrov mostu. Vrnili se bodo lahko pozneje v dnevu, če bodo strokovnjaki presodili, da je območje varno.

Skoraj leto dni po nesreči so strokovnjaki za rušenje v kontrolirani eksploziji razstrelili ostanke mosta Morandi. Pri tem so zrušili dva velika stolpa, kar predstavlja okoli 4500 ton betona in železa. Okoli stolpov so postavili vodne zbiralnike, da bi preprečili širjenje prahu. Eksploziv so namestili na vznožje stolpov in druge nezrušene dele mostu. Minute pred eksplozijo so se oglasile sirene, iz zbiralnikov pa je začela škropiti voda. V le osmih sekundah stolpov ni bilo več.

Zrušenje sta opazovala tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini in minister za gospodarki razvoj Luigi Di Maio.

Oblasti v Genovi so za nov most izbrale načrt priznanega italijanskega arhitekta Renza Piana, ki je zasnoval tudi pariški Centre Pompidou in berlinski Potsdamer Platz. Ko je septembra predstavil svoj načrt, je zatrdil, da bo nov most zdržal 1000 let in bo zgrajen iz jekla. Imel bo 18 stebrov v obliki ladijske kobilice in 43 svetilk, po eno za vsako žrtev nesreče. Načrt je naredil povsem brezplačno.