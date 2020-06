Ostra bitka za slovenskega turista: župani o tem, kako jih bodo privabili v svoj kraj

Turistični boni so dobrih 500 milijonov evrov velika vreča denarja. V igri je 350 milijonov, kolikor so vredni boni, in še dodatnih 150 milijonov, ki naj bi jih zapravili za kosila, večerje in ostalo lokalno turistično ponudbo, plačati pa bomo morali tudi turistično takso, ki se steče neposredno v občinske proračune. Kako nas bodo torej posamezni slovenski kraji privabili, da bomo zapravljali prav pri njih? Več kot bodo župani namreč uspeli odtrgati od te več sto milijonske pogače, več delovnih mest v turizmu, gostinstvu in drugje bodo lahko ohranili.