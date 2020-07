'Ali sta cepivi učinkoviti, bi lahko vedeli že konec leta, morda celo prej'

Cel svet pa medtem čaka odgovor na vprašanje, kdaj bo na voljo cepivo, ki ga razvija kar 140 laboratorijev. Najbližje učinkovitemu cepivu naj bi bili Univerza v Oxfordu in ameriška zasebna družba Moderna, kjer že izvajajo tretjo in hkrati zadnjo fazo kliničnih testov. Ali sta cepivi res učinkoviti, bi lahko vedeli že konec leta, morda celo malo prej, zatrjujejo znanstveniki. Da je tekma ostra, pa pove tudi to, da Britanci, Američani in Kandačani Ruse obtožujejo kibernetskega vdora in kraje podatkov o razvoju cepiva.