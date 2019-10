Ostre obsodbe groženj bosanskemu novinarju, ki je pisal o narkokartelu

24. oktobra je pomemben član narkokartela Tito in Dino, ki je povezan z italijansko in južnoameriško mafijo ter odgovoren za kar tretjino uvoženega kokaina v Evropo, posnel video sporočilo, v katerem je grozil novinarju Avdu Avdiću in med drugim dejal, da "ga bodo iskali v jarkih". Zgodbo bosanskega portala Žurnal smo avgusta letos povzeli tudi na našem portalu,saj lovke narkokartela segajo tudi v Slovenijo.

"Ostro obsojam to grožnjo, ki je popolnoma nesprejemljiva. Nadvse pomembno je, da bosanske oblasti preiščejo ta primer brez odlašanja in osebo, ki je odgovorna za to sporočilo, privedejo pred sodišče," je bil odločen Harlem Désir,ki je v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE) odgovoren za svobodo medijev. "Novinarji morajo imeti možnost, da varno opravljajo preiskovalno delo, brez da bi se bali za lastno življenje. Tisti, ki izrečejo takšne grožnje, se morajo soočiti z roko pravice. To je nujno, da zaščitimo novinarje," je še dodatno poudaril.

Kathleen Kavalec je dejala, da morajo bosanske oblasti te grožnje jemati resno in narediti vse, kar je v njihovi moči, da takšne stvari v nadaljnje preprečijo. "Preiskovalno novinarstvo igra pomembno vlogo pri razkrivanju resnih zločinov in lahko pomaga oblastem pri njihovih preiskavah," je dodala. Oba dva sta ponovila skrb, da ne gre za izoliran primer.