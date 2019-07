Ostre obsodbe izgredov na demonstracijah v Hongkongu

Dejanja tistih, ki so vdrli v zakonodajni svet, so po njenih besedah "nekaj, kar bi morali resno obsoditi, saj v Hongkongu ni nič pomembnejšega kot vladavina prava". Zagotovila je, da bodo odgovorni za nasilje kaznovani.

Protestniki so uničili del inventarja v parlamentarni zgradbi. Najbolj so nastradale fotografije voditeljev.

Razdejanje hongkonškega parlamenta je obsodila tudi vlada v Pekingu, ki je podprla tamkajšnje oblasti pri preiskavi"kazenske odgovornosti nasilnih kršiteljev". "Ta resna nezakonita dejanja teptajo vladavino prava v Hongkongu, spodkopavajo hongkonški družbeni red in škodujejo temeljnim interesom Hongkonga," so sporočili iz urada kitajske vlade za zadeve Hongkonga in Macaa.

V parlamentu razvili kolonialno zastavo

Več sto pripadnikov protiizgredniške policije je zgodaj davi po lokalnem času sprožilo operacijo, da bi pregnali protestnike iz zakonodajnega sveta, kot se imenuje tamkajšnji parlament. Množico ljudi, ki so bili pred zgradbo, so razgnali s solzivcem in gumijevkami.

Preden so policisti prišli do parlamenta, so izgredniki, ki so nekaj ur pred tem vdrli vanj, že zapustili poslopje. Policija je tako brez odpora vstopila v plenarno dvorano in prevzela nadzor nad parlamentom. Protestniki so pred tem v parlamentu s sten potrgali fotografije voditeljev mesta. Zasedli so plenarno dvorano in tam razvili hongkonško zastavo iz obdobja, ko je bil Hongkong britanska kolonija.