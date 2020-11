Ostri odzivi na Janševo pismo neuradno prihajajo tudi z evropskega vrha

Odzivi na Janševo pismo se vrstijo tudi že z bruseljskega parketa. Naslovniki pisma, Charles Michel, Angela Merkel in Ursula von der Leyen, so zadržani. Prejem pisma so potrdili, a ga niso želeli komentirati, češ da se bodo voditelji o tem pogovorili na četrtkovem vrhu. Von der Leyenova pa naj bi premierju na pismo tudi odgovorila. Sicer je zadrega zagotovo velika – po naših informacijah so bili v kabinetu šefa Evropske ljudske stranke Donalda Tuska, ko so to brali, zgroženi, najbolj znan bruseljski medij Politico pa je Janšo poimenoval kar "maršal Twito".