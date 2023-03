Ostro nasprotovanje svetnikov Arsenovičevim podražitvam: predloge umaknili z dnevnega reda

Mariborski župan Saša Arsenovič je v novem mandatu dobil prvo zaušnico, saj so mariborski svetniki vse predloge podražitev, ki jih je v začetku meseca napovedal, umaknili z dnevnega reda današnje seje. Arsenovič je vrtec želel dvigniti za do 40 odstotkov, čiščenje odpadnih voda za 29 odstotkov, karto za javni mestni promet za 20, rekorde pa je postavil tudi pri krožni kabinski žičnici, kjer bi vožnja v eno smer namesto štiri po novem stala 10 evrov, povratna pa namesto trenutnih šest kar slabih 20 evrov. "Mislili smo, da so časi šerifov mimo, a žal ni tako," je dejala ena od svetnic Svobode.