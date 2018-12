Osumljenca nekaj ur pred napadom nameravali aretirati zaradi nasilnega ropa

Glavni osumljenec za streljanje v Strasbourgu, v katerem so umrle najmanj tri osebe, okoli 14 pa jih je bilo ranjenih, Cherif Chekatt se je rodil in odraščal v Strasbourgu. 29-letnik maroških korenin naj bi bil radikaliziran in je bil na seznamu potencialnih teroristov, saj so obveščevalci menili, da predstavlja varnostno grožnjo.

Chekatt je bil zaradi okoli 20 kriminalnih dejanj v preteklosti zaprt tako v Franciji kot Nemčiji, je pojasnil francoski notranji minister Christophe Castaner. Nekateri mediji poročajo, da je bil leta 2011 zaradi napada z nožem na 16-letnika za dve leti zaprt. V nemškem mestu Singen so mu sodili zaradi oboroženega ropa v Nemčiji. Po odsluženi kazni so ga lani deportirali nazaj v Francijo.

Zanimivo je dejstvo, o katerem poročajo tuji mediji. Francoska policija je le nekaj ur preden se je zgodil strelski napad, nameravala Chekatta aretirati zaradi nasilnega ropa in poskusa uboja. A ko so vdrli v njegovo domovanje, ga tam ni bilo, so pa v stanovanju našli granate.

Župan Strasbourga Roland Ries je Chekatta označil za kriminalca "z zajetno kartoteko". Prav zaradi te njegove "hibridne" narave se postavlja vprašanje, ali je šlo dejansko za teroristični napad ali dejanje iz obupa, saj so mu bili policisti na sledi in so aretirali vse njegove pomočnike pri ropu.

Kmalu po streljanju v Strasbourgu so začele po družbenih omrežjih krožiti fotografije domnevnega napadalca. Za zdaj oblasti še niso potrdile, da je na njih res Chekatt.

Oblasti še vedno skušajo ugotoviti motiv za napad. Trenutno v Franciji še vedno poteka obsežna iskalna akcija, v katero je vključenih na stotine policistov. Med begom s kraja naj bi se kar dvakrat spopadel s policisti. Po nekaterih informacijah naj bi bil med obstreljevanjem ranjen, zbežal pa naj bi s taksijem.