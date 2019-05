Osumljenca umora slovaškega novinarja umorila tudi poslovneža?

Dve osebi iz primera umora Jana Kuciaka sta bili obdolženi vpletenosti v umor poslovneža decembra 2016. Policija je objavila tudi, da gre za dva moška z inicialkami T. S. in M. M. Dodali so še, da so morilsko orožje, strelno orožje, našli v reki. Po navedbah lokalnih medijev naj bi bil žrtev umora slovaški podjetnik Peter Molnar iz kraja Kolarovo na zahodu Slovaške.