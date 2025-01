Osumljenca za vlom na območju Domžal iščejo s policijskima helikopterjema

Pobeglega osumljenca, ki je skupaj z drugimi osebami nasilno vlomil in vstopil v eno izmed hiš na območju Domžal, policisti še niso prijeli. Iskalna akcija, ki je včeraj spominjala na pravi filmski scenarij, pa se tako še nadaljuje. So pa možje v modrem že včeraj v vlomljeni hiši in njeni neposredni bližini prostost odvzeli več drugim storilcem. V policijski akciji je sodelovalo večje število policistov, vključena sta bila tudi helikopterja letalske policijske enote. Po do zdaj znanih podatkih v incidentu ni bilo poškodovanih.