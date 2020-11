Osumljencem grozi več obtožb izkoriščanja ter zlorabe otrok in živali

Avstralskim policistom je uspel nov preboj v operaciji Arkstone, v kateri že od februarja preiskujejo mednarodno mrežo zlorabe otrok. Aretirali so 14 moških in rešili kar 46 otrok, starih od 16 mesecev do 15 let, ki so bili žrtve spolne zlorabe. Med osumljenci so prostovoljni nogometni trener, kuhar, električar, negovalec za osebe s posebnimi potrebami in celo vzgojitelj v vrtcu. Slednji je imel dostop do vsaj 30 otrok. Vsem osumljencem grozi 828 obtožb izkoriščanja ter zlorabe otrok in živali.

