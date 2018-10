Osumljencu, ki je sejal smrt v sinagogi, grozi smrtna kazen

Napadalec se je po poročanju ameriških medijev po tem, ko se je nekaj časa skrival pred policijo, predal sam in pri tem utrpel nekaj strelnih ran, zaradi katerih je na zdravljenju v bolnišnici.

Pred napadom naj bi na enem od družbenih omrežij zapisal: "Grem notri,"je poročal CNN.Po poročanju BBCje med napadom kričal: "Vsi judje morajo umreti."

Bremenijo ga 29 kaznivih dejanj, grozi mu smrtna kazen

Kot poročaBBC, so proti njemu že vložili obtožnico 29 kaznivih dejanj, med njimi tudi zaradi uporabe strelnega orožja za umor.

Ameriški tožilci napovedujejo, da bodo vložili tudi tožbo za zločin iz sovraštva, domnevnega strelca pa tako lahko čaka celo smrtna kazen. Oborožen je bil z več kosi orožja, ki pa naj bi jih kupil na zakonit način.

Svetovni judovski kongres: Dogodek je 'gnusni akt terorizma'

Svetovni judovski kongres je včeraj dejanje označil za "gnusni akt terorizma".Predsednik kongresaRonald Lauder je v New Yorku menil, da to ni bil le napad na judovsko skupnost, ampak na celotno Ameriko. Zahvalil se je policistom in reševalcem ter zagotovil, da skupnost moli za žrtve, njihove družine in vse prebivalce Pittsburgha. Dogodek je ostro obsodil tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je dejanje označil kot gnusen masovni umor in napovedal obisk Pittsburgha.