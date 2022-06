Osumljenec priznal umor novinarja in policijo peljal do posmrtnih ostankov

Potem ko se je pred enajstimi dnevi v oddaljenem območju brazilske Amazonije, blizu meje s Perujem in Kolumbijo, za britanskim novinarjem Domom Phillipsom in brazilskim strokovnjakom za staroselce Brunom Pereirom izgubila vsaka sled, je policija zdaj našla njuni trupli. V povezavi s primerom so policisti pred najdbo pogrešanih oseb aretirali dva brata. Eden od njiju je krivdo za umor novinarja in raziskovalca priznal, po navedbah brazilske policije je celo zelo podrobno opisal ves postopek zločina in policijo odpeljal do mesta, kjer je zakopal posmrtne ostanke.